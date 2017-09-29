TRT 1 yayın akışı (29 Eylül 2017)

TRT 1 kanalında yayınlanan dizileri, programları veya futbol müsabakalarını takip eden izleyiciler, bir yandan da merakla TRT 1 yayın akışını araştırıyor. İşte 29 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (29 EYLÜL 2017)

06:08 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 - Doktor Geldi

07:30 - İyilik Kulübü

08:05 - Yeşil Deniz

10:30 - Beni Böyle Sev

12:45 - Doktor Geldi

14:30 - Böyle Bitmesin

16:35 - Seksenler

19:10 - Hava Durumu

19:15 - Habere Doğru

19:30 - Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 - Doğrusu Ne?

20:00 - Payitaht "Abdülhamid"

00:15 - Yalaza

02:25 - Doktor Geldi

03:45 - Böyle Bitmesin

TRT 1

TRT 1 yayın akışı