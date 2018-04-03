TRT 1 yayına akışı, özellikle bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa'da kulüp düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak heyecan dolu maçlar merakla bekleniyor. İşte 3 Nisan 2018 Salı günü TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2018

06:03İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

07:201'de Bugün

07:30Böyle Bitmesin

09:30Pelin Çift İle İyi Fikir

11:301'de Bugün

11:40Misafirim Var

13:10Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:40Evlilik Okulu

16:40Aslan Ailem

18:50Doğrusu Ne?

18:55Hava Durumu

19:00Ana Haber

19:55Yabancı Sinema "Yer Çekimi"

21:40Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Karş. "Juventus-Real Madrid"

22:30Devre Arası

22:45Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Karş. "Juventus-Real Madrid"

23:45Kalk Gidelim

03:00Böyle Bitmesin

04:401'de Bugün

04:50Misafirim Var

06:05-

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