Spor severlerin 4 senede bir kavuştuğu Dünya Kupası, 2018' de Rusya' da başladı. Bütün heyecanı ile devam eden turnuvaya Video Yardımcı Hakem (VAR) damga vuruyor. Yayıncılığını TRT'nin üstlendiği Dünya kupası her gün 3 maç ile devam ediyor. Peki TRT'de bugün hangi maçlar var. TRT' de ki maçların saati ve TRT yayın akışı haberimizde...

21 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

15:00 : DANİMARKA - AVUSTURALYA

18:00 : FRANSA - PERU

21:00 : ARJANTİN - HIRVATİSTAN

C GRUBU PUAN DURUMU

TURNUVAYA DAİR...

Oynadıkları ilk maçta İspanya karşısında attığı 3 golle adından yine söz ettiren Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 2 maçta attığı 4 golle turnuvada gol kralı durumunda.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 - İyilik Kulübü

07:00 - Ailem, Odam ve Ben

08:15 - Yeşil Deniz

10:55 - Kalk Gidelim

14:00 - Kupa Günlüğü

15:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Danimarka-Avustralya"

15:45 - Devre Arası

16:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Danimarka-Avustralya"

17:00 - Kupa Saati

18:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Fransa-Peru"

18:45 - Devre Arası

19:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Fransa-Peru"

20:00 - Ana Haber

20:45 - Doğrusu Ne?

21:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Arjantin-Hırvatistan"

21:45 - Devre Arası

22:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Arjantin-Hırvatistan"

23:00 - FIFA Dünya Kupası Karş. "Danimarka-Avustralya"

01:00 - Yeşil Deniz

03:05 - Ailem, Odam ve Ben

04:05 - Kalk Gidelim