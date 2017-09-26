TRT 1 yayın akışı - Şampiyonlar Ligi'nde maçlar hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde futbolseverler merakla maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Avrupa'da kulüp düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, evinde RB Leipzig'i ağırlayacak. Maç öncesinde TRT 1 yayın akışı merak ediliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş da Almanya'nın güçlü ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Maçı bekleyen taraftarlar bir yandan da TRT 1 yayın akışını araştırıyor. İşte TRT 1 yayın akışı...

05:58 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 - Doktor Geldi

07:25 - İyilik Kulübü

08:00 - Yeşil Deniz

10:35 - Beni Böyle Sev

12:55 - Doktor Geldi

14:30 - Böyle Bitmesin

16:40 - Seksenler

19:10 - Hava Durumu

19:15 - Habere Doğru

19:30 - Erhan Çelik İle Ana Haber

19:55 - Doğrusu Ne?

20:00 - Altın Petek

21:05 - Maça Doğru

21:45 - Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş - Leipzig"

22:30 - Devre Arası

22:45 - Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş - Leipzig"

23:45 - Criminal Minds "Kriminal"

00:45 - Doktor Geldi

02:10 - Yeşil Deniz

04:15 - Böyle Bitmesin

TRT 1

TRT 1 yayın akışı

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