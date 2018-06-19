2018 Rusya Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var sorusu futbol severlerin yanıtını merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Bu nedenle Dünya Kupası’nın yayıncı kuruluşu TRT 1 yayın akışı araştırılıyor. Futbol severler için bir festival olan Dünya Kupası 4 yılda bir düzenleniyor. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nda bu yıl kullanılan VAR teknolojisi de hakem hatalarını en aza indirmeyi hedefliyor. Peki, 19 Haziran Salı Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?

TRT 1' DE BUGÜNE HANGİ MAÇLAR VAR?

21:00 - Dünya Kupası Karşılaşması - Rusya-Mısır 21:00 A GRUBU PUAN DURUMU 2018 DÜNYA KUPASINA DAİR... TRT1 YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2018 06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:30 İyilik Kulübü 07:05 Ailem, Odam ve Ben 08:20 Yeşil Deniz 11:00 Kalk Gidelim 14:00 Kupa Günlüğü 15:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Kolombiya-Japonya" 15:45 Devre Arası 16:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Kolombiya-Japonya" 17:00 Kupa Saati 18:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Polonya-Senegal" 18:45 Devre Arası 19:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Polonya-Senegal" 20:00 Ana Haber 20:45 Doğrusu Ne? 21:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Rusya-Mısır" 21:45 Devre Arası 22:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Rusya-Mısır" 23:00 FIFA Dünya Kupası Karş. "Kolombiya-Japonya" 01:00 Yeşil Deniz 03:15 Ailem, Odam ve Ben 04:15 Kalk Gidelim