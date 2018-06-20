Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası heycanı hız kesmeden devam ediyor. 2018 Dünya Kupası TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Heyecan devam ederken hemen hergün futbolseverler TRT yayın akışında hangi maçların yayınlandığını araştırıyor. TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki; TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? Merak edilen soruların cevabı haberimizin detayında...

TRT1 HANGİ MAÇI VERİYOR?

2018 Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün TRT1 ekranlarında 3 maç yayınlanacak. Yayınlacak maçlar şöyle:

Brezilya-Kosta Rika

Nijerya-İzlanda

Sırbistan-İsviçre

TRT YAYIN AKIŞI BUGÜN NASIL

Dünya Kupası heyecanıyla beraber TRT'nin yayın akışı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki; bugün 20 Haziran 2018 TRT yayın akışı nasıl?

İşte TRT'nin 20 Haziran 2018 yayın akışı:

06:23İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25İyilik Kulübü

07:00Ailem, Odam ve Ben

08:15Yeşil Deniz

10:45Kalk Gidelim

14:00Kupa Günlüğü

15:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

15:45Devre Arası

16:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

17:00Kupa Saati

18:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"

18:45Devre Arası

19:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"

20:00Ana Haber

20:45Doğrusu Ne?

21:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"

21:45Devre Arası

22:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"

23:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

01:00Yeşil Deniz

02:55Kalk Gidelim