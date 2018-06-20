Öne Çıkanlar
TRT
2018 Dünya Kupası
Haberler > 2018 Dünya Kupası

TRT 1 yayın akışında bugün hangi maçı veriyor? TRT 1 Dünya Kupası 2018 maçları

2018 Dünya Kupası heyecanı TRT1'de yaşanıyor. Dünya Kupası maçlarının yayınlandığı TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran 2018 nasıl? TRT1 hanngi maçı veriyor? Dünya Kupası yayınlarıyla ilgili merak edilen soruların cevabını sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

20 Haziran 2018 Çarşamba, 13:48:48 | Güncelleme:

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası heycanı hız kesmeden devam ediyor. 2018 Dünya Kupası TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Heyecan devam ederken hemen hergün futbolseverler TRT yayın akışında hangi maçların yayınlandığını araştırıyor. TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki; TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? Merak edilen soruların cevabı haberimizin detayında...

TRT1 HANGİ MAÇI VERİYOR?

2018 Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün TRT1 ekranlarında 3 maç yayınlanacak. Yayınlacak maçlar şöyle:

Brezilya-Kosta Rika

Nijerya-İzlanda

Sırbistan-İsviçre

TRT YAYIN AKIŞI BUGÜN NASIL

Dünya Kupası heyecanıyla beraber TRT'nin yayın akışı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki; bugün 20 Haziran 2018 TRT yayın akışı nasıl?

İşte TRT'nin 20 Haziran 2018 yayın akışı:

06:23İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25İyilik Kulübü

07:00Ailem, Odam ve Ben

08:15Yeşil Deniz

10:45Kalk Gidelim

14:00Kupa Günlüğü

15:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

15:45Devre Arası

16:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

17:00Kupa Saati

18:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"

18:45Devre Arası

19:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"

20:00Ana Haber

20:45Doğrusu Ne?

21:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"

21:45Devre Arası

22:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"

23:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"

01:00Yeşil Deniz

02:55Kalk Gidelim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.