Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası heycanı hız kesmeden devam ediyor. 2018 Dünya Kupası TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Heyecan devam ederken hemen hergün futbolseverler TRT yayın akışında hangi maçların yayınlandığını araştırıyor. TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Peki; TRT1 yayın akışı bugün - 20 Haziran nasıl? ve TRT1 hangi maçı veriyor? Merak edilen soruların cevabı haberimizin detayında...
TRT1 HANGİ MAÇI VERİYOR?
2018 Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün TRT1 ekranlarında 3 maç yayınlanacak. Yayınlacak maçlar şöyle:
Brezilya-Kosta Rika
Nijerya-İzlanda
Sırbistan-İsviçre
TRT YAYIN AKIŞI BUGÜN NASIL
Dünya Kupası heyecanıyla beraber TRT'nin yayın akışı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki; bugün 20 Haziran 2018 TRT yayın akışı nasıl?
İşte TRT'nin 20 Haziran 2018 yayın akışı:
06:23İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25İyilik Kulübü
07:00Ailem, Odam ve Ben
08:15Yeşil Deniz
10:45Kalk Gidelim
14:00Kupa Günlüğü
15:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"
15:45Devre Arası
16:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"
17:00Kupa Saati
18:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"
18:45Devre Arası
19:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Nijerya-İzlanda"
20:00Ana Haber
20:45Doğrusu Ne?
21:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"
21:45Devre Arası
22:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Sırbistan-İsviçre"
23:00FIFA Dünya Kupası Karş. "Brezilya-Kosta Rika"
01:00Yeşil Deniz
02:55Kalk Gidelim
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.