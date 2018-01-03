TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta ekrana gelecek mi gelmeyecek mi sorusu akıllara takılmıştı. TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 OCAK 2018

07:35 Böyle Bitmesin

09:50 1'de Bugün

10:00 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:35 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Diriliş "Ertuğrul" (Tekrar)

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Yalaza

02:40 6 Mantı

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

YENİ BÖLÜM 10 OCAK'TA

Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

TRT 1

TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı 3 ocak

TRT 1 yayın akışı diriliş ertuğrul

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