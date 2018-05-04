Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişiminde TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı'nın işgaline dair davada “anayasayı ihlal” suçundan 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık ise müebbet hapse çarptırıldı.

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