TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programa katılan Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti.

Hakan Peker'in şarkının tam ortasında seyirci coşmuşken gösteren rejiye "Beni çekeceksin, yanlış yapıyorsun" şeklindeki ifadelerinden sonra sahneyi terk etmesi, birçok isimden tepki toplamıştı.

TRT Haber'de canlı yayınlanan Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu da Hakan Peker'in bu sözlerine programda göndermede bulundu.

"BU NASIL BİR EGO YA, BANA AİT DEĞİL"

Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, "Reji beni çek beni. Ego patlaması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı" diyerek Hakan Peker'e göndermede bulundu.