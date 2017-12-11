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TRT Spor yayın akışı (11 Aralık) Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için bekleyişte olan futbolseverler, kura çekimini canlı olarak izlemek için araştırmasını sürdürüyor. "TRT Spor yayın akışı" aramasını yapan vatandaşlar, internet üzerinden aramalarını yapıyor. İşte TRT Spor yayın akışı.

11.12.2017 - 12:20 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde futbolseverler merakla kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için bekleyişte olan futbolseverler, " TRT Spor yayın akışı" aramasını yapıyor. İşte TRT Spor yayın akışı...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI (11 ARALIK 2017)

06:58 - İstiklal Marşı

07:00 - İlk Baskı

08:50 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Florbol"

08:55 - Hava Durumu

09:00 - İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:20 - Süper Lig Özetler

09:55 - Hava Durumu

10:00 - Spor Dünyası

11:00 - Spor Manşet

12:10 - Süper Lig Özetler

12:20 - Net Günlüğü

12:55 - Hava Durumu

13:00 - TBMM-TV (Bütçe Görüşmeleri)

13:00 - Kura Çekimine Doğru

14:00 - Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi

15:00 - UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

16:00 - Spor Ekseni

17:00 - Spor Stüdyosu

17:55 - Hava Durumu

18:00 - Spor Akşamı

18:40 - Bir İstikrar Öyküsü "Glenn Hoag"

19:00 - Basın Tribünü

20:25 - Süper Lig Özetler

21:00 - Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Grup Maç Özetleri

21:30 - Şampiyonlar Ligi Magazin

22:00 - Yüzyüze Futbol

23:25 - Hava Durumu

23:30 - Spor Artı

00:00 - Futbol Anadolu

01:15 - Spor ve Sağlık

01:20 - Basın Tribünü

02:45 - Red Bull Belgeselleri "Büyük Tırmanış"

03:35 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Florbol"

03:40 - Futbol Anadolu

04:55 - Süper Lig Özetler

05:30 - Futbol Ajandası

05:35 - Yüz Yüze Futbol

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