Beşiktaş'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde futbolseverler merakla kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için bekleyişte olan futbolseverler, " TRT Spor yayın akışı" aramasını yapıyor. İşte TRT Spor yayın akışı...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI (11 ARALIK 2017)
06:58 - İstiklal Marşı
07:00 - İlk Baskı
08:50 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Florbol"
08:55 - Hava Durumu
09:00 - İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:20 - Süper Lig Özetler
09:55 - Hava Durumu
10:00 - Spor Dünyası
11:00 - Spor Manşet
12:10 - Süper Lig Özetler
12:20 - Net Günlüğü
12:55 - Hava Durumu
13:00 - TBMM-TV (Bütçe Görüşmeleri)
13:00 - Kura Çekimine Doğru
14:00 - Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
15:00 - UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
16:00 - Spor Ekseni
17:00 - Spor Stüdyosu
17:55 - Hava Durumu
18:00 - Spor Akşamı
18:40 - Bir İstikrar Öyküsü "Glenn Hoag"
19:00 - Basın Tribünü
20:25 - Süper Lig Özetler
21:00 - Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Grup Maç Özetleri
21:30 - Şampiyonlar Ligi Magazin
22:00 - Yüzyüze Futbol
23:25 - Hava Durumu
23:30 - Spor Artı
00:00 - Futbol Anadolu
01:15 - Spor ve Sağlık
01:20 - Basın Tribünü
02:45 - Red Bull Belgeselleri "Büyük Tırmanış"
03:35 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Florbol"
03:40 - Futbol Anadolu
04:55 - Süper Lig Özetler
05:30 - Futbol Ajandası
05:35 - Yüz Yüze Futbol
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