TRT Spor yayın akışı (27 Eylül 2017) Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Bazı futbolseverler ise " TRT Spor Yayın Akışı" aramasını Google'da yapıyor. Peki TRT Spor yayın akışında bugün neler var? İşte TRT Spor yayın akışı...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 - İstiklal Marşı

07:00 - İlk Baskı

08:50 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Dart"

08:55 - Hava Durumu

09:00 - Spor Bülteni

09:25 - Şampiyonlar Ligi Özetler

09:55 - Hava Durumu

10:00 - Spor Dünyası

11:00 - Spor Manşet

12:10 - Yapabilir misin?

12:20 - Net Günlüğü

12:50 - Futbol Ajandası

12:55 - Hava Durumu

13:00 - İşitme Engelliler Spor Bülteni

13:20 - Süper Lig'de Haftanın En'leri

13:30 - Set - Smaç ve Maç

14:00 - Spor Stüdyosu

16:00 - Dürüst Oyun

16:55 - CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şamp. "Polonya - Türkiye"

19:00 - Maçın Ardından

19:15 - UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 - Avrupa Sahnesi

21:30 - Spor Akşamı

22:00 - Futbolun Zirvesi

23:25 - Hava Durumu

23:30 - Spor Artı

00:30 - Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG - Bayern Munich"

02:15 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"

03:00 - Süper Spor

03:25 - Yapabilir misin?

03:35 - UEFA Avrupa Ligi Magazin

04:25 - Futbol Ajandası

04:30 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"

05:15 - Süper Lig Goller

05:30 - Futbolun Zirvesi

TRT Spor yayın akışı

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