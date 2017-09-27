TRT Spor yayın akışı
TELEVİZYON

TRT Spor yayın akışı (27 Eylül 2017) Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT Spor yayın akışı (27 Eylül 2017)

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde futbolseverler merakla "TRT Spor yayın akışı" aramasını yapmaya başladı. İşte 27 Eylül 2017 TRT Spor yayın akışı...

27 Eylül 2017 Çarşamba, 14:39:14 Güncelleme: 14:51:39

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Bazı futbolseverler ise " TRT Spor Yayın Akışı" aramasını Google'da yapıyor. Peki TRT Spor yayın akışında bugün neler var? İşte TRT Spor yayın akışı...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 - İlk Baskı

08:50 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Dart"

08:55 - Hava Durumu

09:00 - Spor Bülteni

09:25 Şampiyonlar Ligi Özetler

09:55 - Hava Durumu

10:00 - Spor Dünyası

11:00 - Spor Manşet

12:10 - Yapabilir misin?

12:20 - Net Günlüğü

12:50 Futbol Ajandası

12:55 Hava Durumu

13:00 - İşitme Engelliler Spor Bülteni

13:20 - Süper Lig'de Haftanın En'leri

13:30 - Set - Smaç ve Maç

14:00 - Spor Stüdyosu

16:00 - Dürüst Oyun

16:55 - CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şamp. "Polonya - Türkiye"

19:00 - Maçın Ardından

19:15 - UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 - Avrupa Sahnesi

21:30 - Spor Akşamı

22:00 Futbolun Zirvesi

23:25 - Hava Durumu

23:30 - Spor Artı

00:30 - Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG - Bayern Munich"

02:15 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"

03:00 - Süper Spor

03:25 - Yapabilir misin?

03:35UEFA Avrupa Ligi Magazin

04:25 - Futbol Ajandası

04:30 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"

05:15Süper Lig Goller

05:30Futbolun Zirvesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER