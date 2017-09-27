TRT Spor yayın akışı (27 Eylül 2017) Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Bazı futbolseverler ise " TRT Spor Yayın Akışı" aramasını Google'da yapıyor. Peki TRT Spor yayın akışında bugün neler var? İşte TRT Spor yayın akışı...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
06:58 - İstiklal Marşı
07:00 - İlk Baskı
08:50 - Nedir? Nasıl Oynanır? "Dart"
08:55 - Hava Durumu
09:00 - Spor Bülteni
09:25 - Şampiyonlar Ligi Özetler
09:55 - Hava Durumu
10:00 - Spor Dünyası
11:00 - Spor Manşet
12:10 - Yapabilir misin?
12:20 - Net Günlüğü
12:50 - Futbol Ajandası
12:55 - Hava Durumu
13:00 - İşitme Engelliler Spor Bülteni
13:20 - Süper Lig'de Haftanın En'leri
13:30 - Set - Smaç ve Maç
14:00 - Spor Stüdyosu
16:00 - Dürüst Oyun
16:55 - CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şamp. "Polonya - Türkiye"
19:00 - Maçın Ardından
19:15 - UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 - Avrupa Sahnesi
21:30 - Spor Akşamı
22:00 - Futbolun Zirvesi
23:25 - Hava Durumu
23:30 - Spor Artı
00:30 - Şampiyonlar Ligi Karş. "PSG - Bayern Munich"
02:15 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"
03:00 - Süper Spor
03:25 - Yapabilir misin?
03:35 - UEFA Avrupa Ligi Magazin
04:25 - Futbol Ajandası
04:30 - Avrupa'dan Futbol "Özetler"
05:15 - Süper Lig Goller
05:30 - Futbolun Zirvesi
- TRT Spor yayın akışı
- trt spor
- şampiyonlar ligi
- hangi kanalda
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.