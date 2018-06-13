TRT Spor ekibinden Ferhat Konyar, turnuvaya katılan takımlarla ilgili analizler yaptığı sırada bir kadın aniden gelerek Konyar'ı yanağından öptü. Kısa bir şaşkınlığın ardından Konyar yorumlarına devam etti. Bu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

İşte o anlar: