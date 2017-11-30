TRT World editörünün sır ölümü!

Beşiktaş Ortaköy'de Dereboyu Caddesi üzerindeki bir binada meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Ortadoğu gibi sıcak bölgelere giderek haber yapan 34 yaşındaki Yasmine Ryan, önceki gece, uzun süredir görüşemediği R.R. isimli bir erkek arkadaşının evine gitti. Burada kadın bir arkadaşı S.J.L de vardı. Burada iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar sohbet eden Ryan, uyumak için odaya geçti.

Ancak bir süre sonra yaşanan bir gürültü üzerine R.R. ve S.J.L odaya girdi. Arkadaşları Ryan'ın odada olmadığını ve pencere camlarının açık olduğunu gördü. Dairenin 5. katındaki camdan aşağı bakan arkadaşlar korkunç manzara ile karşılaştı. Ryan'ın cesedi caddede kanlar içinde duruyordu. Hemen ambulansı çağırarak aşağı koştular.

"YALNIZ KALMASIN DİYE GETİRMİŞTİK"

Aşağı inen 2 arkadaşı Ryan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis, daireyi ve olay yerini inceledi. Ceset Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde bulunan Ryan'ın iki arkadaşı Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alındı.

Arkadaşları verdiği ifadede, Ryan'ın psikolijik sorunları olduğunu ve yalnız kalmaması için yanlarına getirdiklerini söyleyerek "Sohbet ettik. Gece geç saat olmuştu. Uykum geldi dedi. Odasına geçti. Bir süre sonar ses duyduk. Odaya koşarak gittik. Yasmine'nin odada olmadığın gördük. Pencere açıktı. Camdan bakınca onu, aşağıda gördük" dedi. Ağır depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Yasmine'nin camdan düşmemi, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

YASMİNE RYAN KİMDİR?

Ryan, gazeteciliğe Yeni Zelanda'da başladı. Cezayirli göçmenleri konu alan yazı dizisiyle 2010 yılında Uluslararası Gazetecilik Mükemmelik Ödülü aldı. New Yourk Times ve Herald Tribüne için çevrim içi yapımcı ve video gazeteci olarak çalışan Ryan daha sonra Al Jazeere English'de görev aldı. Ryan, 2011 yılında başladığı görevinde Tunus'taki ayaklanmayı takip etti. Fransa'da 2012 seçimlerini, aynı yıl Bingazi'deki ABD Büyükelçiği'ne saldırıyı haberleştirdi. ABD'deki 2016 yılı seçimlerini izleyen Ryan, 10 yıldır gazetecilik yapıyordu.

TRT WORLD

TRT World editörü

Yasmine Ryan

sır ölümü

son dakika