Kanada'nın ünlü rock grubu The Tragically Hip'in solisti Gord Downie, beyin kanseri nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Downie'yi parlamentoda yaptığı konuşmayla andı. Resmi televizyonda yayınlanan konuşması sırasında Trudeau'nun gözyaşlarını tutaması dikkatlerden kaçmadı.

Trudeau konuşmasında, "Gord Downie olmadan daha eksik bir ülkeyiz. Hepimiz bunun geldiğini biliyorduk ancak olmamasını umuyorduk." ifadelerini kullandı.

Trudeau, "Bu ülkenin her gizli köşesini, her yönünü sevdi. Ve her zaman daha iyisini yapmak istedi" sözleriyle hayatını kaybeden Downie'yi andı.

Ünlü müzisyen Gord Downie, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yakın arkadaşı olarak biliniyordu.