Trump'a destek 'iç çamaşırı ligi'nden geldi!

Amerikan Futbol Ligi (NFL) ve Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının ABD Başkanı Donald Trump’a karşı gerçekleştirdiği yeni protesto dalgasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, marş sırasında siyahilere yönelik ırkçı muameleyi protesto etmek için diz çöküp eğilen oyuncuların bu protestosunu yasakladığını duyuran Başkan Trump’a, "Lingerie" (İç Çamaşırı) futbol ligi olarak bilinen Kadın Futbol Ligi (LFL) oyuncuları destek verdi.

Diz çöken futbolculara tepki olarak "Biz ayağa kalkıyoruz" sloganı ile bir klip hazırlayan futbolcular, Amerikan bayrağı ve milli marşının kutsal olduğunu ve protestoya alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Giderek yayılan protesto hareketine katılmayacaklarını

dile getiren oyuncular, bayrağın "kan, gözyaşı ve emeği" temsil ettiğini vurguladı. Oyuncular, klipte bayrağa ayağa kalkarak saygı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.