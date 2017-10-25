ABD Başkanı Donald Trump yanında Senato Lideri Mitch McConnell ile birlikte Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ile görüşmeye gittiği sırada kendisini 'Rus hükümetinin ajanlarıyla birlikte çalışmakla' suçlayan bir eylemci tarafından protesto edildi.



ABD Başkanı Donald Trump'a, Rus bayrağı atarak "Trump ihanettir" diye tepki gösteren protestocuyu polisleler gözaltına aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya bayrağı atan 36 yaşındaki Ryan Clayton'un, Trump'ın görevden alınmasını isteyen "Amerikalılar Alma Hareketi" adlı bir grubun üyesi olduğu açıklandı.

Protestocunun, temmuz ayında Senato binasında Trump'ın damadı Jared Kushner'a da Rus bayrağı fırlattığı belirtildi.

Başkent Washington polisinin, gazetecilerin dahil giriş yapmakta zorlandığı binaya protestocunun nasıl girdiğini belirlemeye çalıştığı bildirildi.

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