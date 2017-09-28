Trump'a Facebook yanıtı: Sizden daha fazla insanın kararını etkiledik!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve bu yüzden bazen kırdığı potlarla gündeme gelen Donald Trump, şimdi de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e sataştı. Siyasi açıklamaların, polemiklerin içinde yer almayan Zuckerberg de bu defa ABD Başkanı'na karşı sessiz kalmadı.
2016 yılında başkanlık seçimlerinde beklenmedik bir şekilde rakibi Hillary Clinton'u geride bırakan Trump'ın bu zaferi hala tartışılıyor. Dünya çapındaki üye sayısı 2.2 milyarın üzerine çıkan Facebook ise siyasi adaylara meydanlardan daha etkili bir araç sunarak, daha fazla insana ulaşmalarını sağladı. Facebook'un Trump lehine bir sonuç çıkması için reklamlar, yapay haberler ve olumlu söylemleri arttırdığı ve böylece ABD vatandaşlarını etkilediği tartışılıyor. Trump da çıkan bu iddialar üzerine, Facebook'un platform olarak her zaman kendisine karşı olduğunu belirtti, Zuckerberg de bir Facebook paylaşımı yaparak yanıt verdi.
"Başkan Trump'ın attığı, Facebook'un her zaman kendisine karşı olduğunu iddia ettiği tweet'e yanıt vermek istiyorum. Her gün insanları bir araya getirmek, bir topluluk oluşturmak amacıyla çalışıyorum. İnsanların seslerini duyurabildikleri ve tüm fikirler için ortak bir platform oluşturmayı umuyoruz.
Trump, Facebook'un ona karşı olduğunu söylüyor. Liberaller Trump'a yardım ettiğimizi iddia ediyorlar. Her iki taraf da beğenmediği fikirler ve içeriklerden dolayı üzülüyor. Tüm fikirler için bir platform inşaa etmek işte buna benziyor.
Gerçekler, Facebook'un 2016 seçimlerinde oynadığı rolün, söylenenlerden farklı olduğunu ortaya koyuyor:
Bu seçimlerde her zamankinden daha fazla insan konuştu. Sosyal medya dışına hiç yansımayan konular üzerinde tartışılan milyarlarca etkileşim vardı.
Bu, adayların internet merkezli davrandığı ilk ABD seçimi oldu. Her adayın her gün on milyonlarca takipçiyle doğrudan iletişime geçmek için bir Facebook sayfası vardı.
2016 seçimlerinde önceki seçimlere göre daha fazla insanın fikirlerini belirttiğini, her adayın seçmenlerine ulaşmak için bir Facebook sayfası olduğunu ve adayların kampanyalarını daha büyük kitlelere ulaştırabilmek için yüz milyonlarca dolar harcadığını söyledi.
2 milyon kararsız seçmenin oy kullanmalarını sağlamak amacıyla çalıştık. Bu çabamız, Trump ve Clinton kampanyalarının toplamından bile daha fazla kararsızı etkiledi.
Elimizdeki veriler, her zaman, insanların sesini duyurmanın, adayların milyonlarca kişinin oy kullanmalarına, doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanıdı ve etkileşimde büyük rol oynadığımızı kanıtladı.
Herkes için bir topluluk oluşturmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yanlış bilgilendirme ve seçimleri bozmaya çalışan dış devletlere karşı savunma yapmak için gardımızı alacağız. Dünyanın her yerinde serbest ve adil seçimin bütünlüğünü sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz."
- donald trump
- Mark Zuckerberg
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