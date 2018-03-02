Trump açıkladı borsalar düştü

ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme yapma ihtimaliyle ticari savaş adımı olarak görülen vergi haberiyle Dow Jones Industrial yüzde 1,68 geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,33 ve Nasdaq yüzde 1,27 değer kaybetti.

Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.