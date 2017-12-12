ABD Başkanı Trump, NASA'nın ABD astronotlarını Ay'a göndermesini emreden uzay politikası yönetmeliğini imzaladı.

Trump açıklamasında, "İmzaladığım yönetmelik Amerikan uzay programını yeniden insanlı keşiflere odaklayacak." dedi.

Uzay Politikası Yönetmeliği 1'i imzalayan Trump'ın yanında, Ay'a ayak basan ilk insanlardan olan Apollo 17 astronotu Harrison Schmitt de yer aldı.

Apollo 17'nin 1972 görevinden bu yana hiçbir insan Dünya yörüngesinin ötesine geçememişti. Son dönemde Mars'a ve derin uzaya odaklanan NASA, 2011'den bu yana uzay mekiği üretmedi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği astronotlar Rusya kapsüllerinde seyahat ediyor.

Trump, NASA'ya Ay'a gerçekleştirilecek insanlı seyahat izni verirken, uzay ajansına Mars'a insanlı seyahatler için de hazırlanılmasını söyledi ve “Bu kez sadece bayrağımızı sallayıp ayak izimizi bırakmakla kalmayacağız. Mars’a ve belki bir gün başka pek çok gezegene seyahati hedefleyen bir altyapı inşa edeceğiz. Büyük düşünüyoruz” dedi.

Uzmanlar, 225 milyon kilometrelik Mars seyahatlerinin insanlı gerçekleştirilebilmesinin müthiş bir teknik beceri ve devasa harcamalar gerektirdiğine dikkat çekiyor.

Eski ABD Başkanı George W. Bush, 2005 yılında Amerikan uzay stratejisini Takımyıldızı Programı'na odaklamıştı. 100 milyar dolar civarı bir maliyeti olan bu proje, 2020 yılında Ay'a insanlı seyahatleri mümkün kılmayı hedefliyordu. Obama yönetimi, bu projeyi çok maliyetli ve daha önce başarılmış bir görevin tekrarı olması nedeniyle 2009 yılında iptal etmiş ve Mars hedefini koymuştu.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi

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