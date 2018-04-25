ABD Başkanı Donald Trump ve Apple CEO'su Tim Cook'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, salı akşamı Washington DC'de bir akşam yemeği yedi. Bu görüşmenin ardından Trump'ın, Apple'ın CEO'su ile Beyaz Saray'da özel bir görüşme tertip ettiği belirtildi. Bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmede neler konuşulacağı ve toplantının uzunluğu sır olarak tutuluyor.

İddialara göre bugünkü görüşme göçmenlik, vergi reformu, çevre gibi pek çok konuyu kapsayabilir. Şimdiye kadar ikilinin bakış açıları pek örtüşmediği biliniyor. Geçmişte Cook, pek çok konuda Trump ile fikir ayrılığına düştüğünü saklamadı. Bu pek de örtüşmeyen ikilinin görüşmede hangi konuları masaya yatıracağı merak konusu oldu. Bu yılın başlarında Apple'ın ABD ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı Trump, Cook'u aramış ve teşekkür etmişti. Ardından Cook da ABD vergi politikasına ilişkin olumlu ifadeler kullanmıştı. Bu yıl ikili arasında esen ılık rüzgarlar, bu toplantının gerçekleşmesinde de şüphesiz ki etkili oldu.