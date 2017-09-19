Trump, BAE ve Suudi Arabistan'ı uyardı!

Bloomberg'ün haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a askeri müdahale hazırlığına başlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerini arayarak bu niyetten vazgeçmeleri uyarısında bulundu. Bloomberg, haberini Trump'a yakın iki ayrı kaynağa dayandırdı.

Trump, liderlere her hangi bir müdahalenin Orta Doğu'da büyük bir krizi tetikleyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan, askeri müdahale iddialarının doğru olmadığını söyledi.