ABD Başkanı Donald Trump eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın Donald Trump Jr. için yaptığı suçlamalara cevap verdi: Bannon kovulduğu zaman sadece işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti.

Gazeteci - Yazar Michael Wolf'un "Ateş ve Öfke : Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinde" adlı kitabında, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. için "vatan haini" tanımlamasında bulunan eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın için "Kovulduğunda işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti" açıklamasını yaptı.

Trump yaptığı açıklamada "Steve, Beyaz Saray'da çalıştığı sırada 'muhalefet partisi' diye adlandırdığı medyaya karşı savaşıyormuş gibi davranmasına rağmen, kendisini daha önemli biri gibi göstermek için aynı zamanda medyaya sahte bilgiler sızdırdı. En iyi yaptığı şey bu. Steve'le sadece birkaç kez birebir görüşme yaptık. Steve, birkaç zavallı insanı etkilemek için bilgi sızdırmak ve sahte kitaplar yazılması için yardımda bulunmaktan başka birşey yapmadı." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN BANNON'IN İDDİALARINA CEVAP

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın Donald Trump Jr. için "vatan haini" demesinin üzerine yaptığı açıklamada, " Eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın tarafından Donold Trump Jr. için yaptığı 'vatan haini' yakıştırması oldukça komik ve saçma. 2016 yılında Donald Trump Jr.'la buluşan Rus avukat ve diğerleriyle ABD Başkanı Donald Trump asla görüşmemiştir. Başkan donald Trump söz konusu kitap konusunda oldukça öfkeli ve bıkmış durumda. " dedi

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