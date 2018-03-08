Bu yıl yalnızca tüm dünyanın her yıl kırmızı halı geçit töreni, ödül alan filmleri merakla beklediği gece olmasının dışında, cinsel tacize karşı herkesin destek verdiği #metoo hareketinin de damga vurduğu Oscar ödül töreni, tarihin en az izlenen Oscar gecesi olmasıyla da dikkat çekti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

Twitter'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump, izlenme oranıyla ilgili de paylaşımda bulunarak espri yaptı. 90'ıncı Oscar ödül töreninde yıldız olmadığı için izlenme oranının düşük kaldığını söyleyen Trump, "Sorun şu ki, hiç yıldızımız yok, başkanınız hariç. (Tabi ki sadece şaka yapıyorum)" mesajını paylaştı.

Pazar günü gerçekleşen töreni 26,5 milyon kişinin izlediği açıklanmış, törenin son yılların en az izleneni olduğu belirtilmişti.

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