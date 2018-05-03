Bill Clinton'un avukatını tuttu!

ABD Başkanı Donald Trump Bill Clinton'ın avukatını tuttu. Emmet Flood isimli avukatın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale soruşturmasında daha agresif bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Flood, Ty Cobb'un, soruşturmayı yürüten özel savcı Mueller karşısında uzunca bir süre kritik bir mücadele verdikten sonra emekli olmasıyla tutuldu.

Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak başkanlık ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ekibindeHillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat olduğunu fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi olmadığını vurgulamıştı.

Başkan Trump'ın hukuk ekibi, başkanı siyasi ve hukuki risklerden korumakla görevli. Rusya soruşturması yaklaşık bir yıldır sürüyor.

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