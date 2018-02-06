Eleştirdiği kişilere taktığı isimlerle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de istihbarat komisyonunun en kıdemli Demokrat üyesi Adam Schiff için "küçük Adam Schiff" ifadesini kullandı. "Daha üst bir makam için gözü dönmüş şekilde uğraşan küçük Adam Schiff, Washington'daki en büyük yalancılardan biri. Kapalı oturumlardan, gizli bilgileri yasadışı biçimde sızdırmak için ayrılıyor. Durdurulmalı" diye tweet attı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

Schiff'ten de Trump'ın bu açıklamasına yanıt gecikmedi. "Sayın Başkan, 'yöneticilik zamanınızda' ne kadar yoğun bir sabahınız olduğunu görüyorum. Amerikan halkı, yanlış iftiraları tweet atmak yerine, televizyonu kapatmanızı ve bütçe krizi, göçmenlik konusu ya da diğer meseleleri çözmeye yardımcı olmanızı takdir eder" dedi.

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 5, 2018

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda Demokratlar’ın kendi iç belgesinin yayınlanması gündemde. Demokratlar kendi belgelerinin Cumhuriyetçiler'in iç yazışmalardaki hatalarını ve eksikliklerini ortaya koyacağını söylerken, Trump’ı da aynı Cumhuriyetçiler’e yaptığı gibi Demokratlar’ın belgesinin de kamuoyuna açılmasını destekleme çağırıyor, bunu yapmaması halinde Trump’ın amacının Rusya soruşturmasını baltalamak olduğunun açıkça ortaya çıkacağını savunuyorlar.

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