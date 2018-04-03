Trump 'çekileceğiz' derken, Washington'da Suriye'ye yeni asker gönderme planı!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin 'çok yakın zamanda' Suriye'den tamamen çekileceğini söylerken, CNN'den ilginç bir iddia geldi.

CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.

Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi.

Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının, yeni askeri birliklerin gönderilmesi planını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. CNN'e konuşan kaynaklar, planın ülkede mevcut bulunan ABD askerlerinin korunmasına odaklandığını belirtti.

ABD medyasında daha önce yer alan haberlerde, Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının özellikle Pentagon'da şaşkınlık yarattığına dikkat çekilmişti. Trump'ın açıklaması, Münbiç'te ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon askerlerine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra gelmişti.

Saldırıda biri ABD'li biri İngiliz iki koalisyon askeri hayatını kaybetmiş, askerlerin tanınan bir DEAŞ üyesini öldürme veya yakalama görevinde oldukları açıklanmıştı.

Trump, Ohio'da yaptığı açıklamada "Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" ifadelerini kullanmış, sonrasında Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını duyurmuştu.

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