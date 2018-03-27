ABD Başkanı Donald Trump ile 2006'da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, önceki gün CBS Televizyonu'nda 60 Dakika adlı programda konuştu. 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la yaşadığı ilişkiyi gizli tutması için kendisine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığını anlatan Daniels, "Birlikte olduğumuzda korunmadı. Onu çekici bulmuyordum ancak yine de birlikte oldum. Ona kızını (Ivanka Trump) hatırlattığımı söyledi" dedi.

Asıl adı Stephanie Clifford olan porno yıldızı, ilişkiyi ifşa edeceği sırada Trump cephesinden bir erkeğin kendisini tehdit ettiğini kaydetti ve şunları söyledi: "Las Vegas'ta park alanındaydım. Bir kişi üzerime yürüdü. 'Trump'ı rahat bırak. Yaşadığınız olayı unut' dedi. Kızıma bakarak 'Çok güzel bir kız. Annesinin başına bir şey gelirse yazık olur' diye tehdit etti."

AVUKATI PARA VERDİ

Trump'ın avukatı Michael Cohen aracılığıyla yalanladığı iddialar, aylardır ABD ve dünya basınının gündeminde. Şubatta, Daniels'a 130 bin dolar suspayı verdiğini kabul eden Cohen, ne Trump yönetiminin ne de seçim kampanyasında çalışanların bundan haberdar olduğunu, ödemeyi cebinden yaptığını öne sürdü. Ödeme kampanya bütçesinden yapıldıysa bu bir dava konusu olabilir. Daniels'ın davası gereği Trump yemin altında ifade verirse ve yalan söylerse görevden alınma riskiyle karşılaşabilir. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, 1995'teki Monica Lewinsky skandalında, yeminli ifadede yalan söylediği gerekçesiyle böyle bir süreç yaşamıştı.

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