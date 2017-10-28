Trump çocuklarla bir olup medyaya gönderme yaptı!

Başkan Trump, oval ofiste cadılar bayramı kutlamaları kapsamında Beyaz Saray muhabirlerinin çocuklarını ağırladı.

Çocukları 'çok güzeller' diye tanımlayan Trump, ailelerini bu güzel çocukları yetiştirdikleri için tebrik etti. Basın ile arasındaki gerilime esprili bir dille değinen Trump, çocuklara medya ile ilgili sorular sordu. "Peki size nasıl davranıyorlar?" diye sordu. "Medyanın bu kadar güzel çocuklar yetiştirdiğine inanamıyorum. Medya bunu nasıl yaptı, bilmiyorum" dedi. Kameraları işaret ederek, "Onların kim olduklarını biliyor musunuz? Onlar dost medya organları. Basın budur" ifadesini kullandı.

"Çocuklara büyüdüklerinde ne olacaklarını da sordu. Trump, "Aileniz gibi mi olacaksınız? Cevap vermeyin! Bu beni sıkıntıya sokar" dedi. Çocuklara şeker verip "Kilo probleminiz yok" diyerek espri yaptı.