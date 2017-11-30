Trump'dan 6 takipçili Başbakana tweet!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'i etiketleyerek tweet atmak isterken büyük bir hata yaptı.

Başbakan May'in hesabını etiketlemek isterken 6 takipçisi olan yanlış Theresa May hesabına tweet atan Trump kısa süre sonra hatasını fark edip tweetini silse de yanlış mesaj Twitter’ın gündemine oturdu.

ABD Başkanı mesajında, “Theresa benimle uğraşacağına Birleşik Krallık’ta yaşanan yıkıcı radikal İslamcı terör ile uğraş. Biz burada gayet iyiyiz” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de gün içinde yaptığı açıklamada, Trump’ın, İngiltere’de aşırı sağcı Britain First (Önce Britanya) partisi liderinin Twitter paylaşımını retweet etmesini eleştirmiş ve bunu yanlış bulduğunun altını çizmişti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

ABD Başkanı Trump daha önce de kızı Ivanka Trump yerine İngiltere’de yaşayan İvanka Majic isimli bir kadını etiketleyerek twitterdan mesaj atmış karşılığında da Majic'ten “Siz büyük sorumlulukları olan birisiniz. Size tavsiyem Twitter'da daha dikkatli davranmanız ve küresel ısınma konusunda daha fazla bilgi edinmeniz” mesajını almıştı.

Trump geçtiğimiz aylarda da şarkıcı Lee Greenwood’un doğumgününü kutlamak isterken yanluış hesaba tweet atmış ve Trump karşıtı bir avukata doğumgünü mesajı atmıştı.

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