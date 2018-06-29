ABD Başkanı Trump'ın startını verdiği ticaret savaşları otomotiv endüstrisinde de önemli değişimlere neden olabilir. ABD'ye otomotiv ihracatında en önemli firmalar arasında yer alan FCA'nın, yüzde 25'e çıkarılacak vergilerden en fazla etkilenecek markalar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Trump'ın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi durumunda, Evercore ISI'nın analizine göre FCA'nın yıllık kârında 866 milyon dolara varan bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

EN ÇOK RENEGADE MODELİNİ VURACAK

FCA geçtiğimiz yıl ABD'ye 158 bin 553 adet araç ihraç etmişti. Bu araçların önemli bir bölümünü ise FCA'nın İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilen Jeep Renegade oluşturuyor. Renegade'nin yıllık ihracatı 103 bin adetin biraz üzerinde.

İlk beş aylık döneme bakıldığında ise FCA'nın toplam ABD ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.8 artışla 66 bin 735 adete ulaşmış durumda.

Fiat'ın ABD'ye ihraç ettiği diğer önemli modeller arasında Alfa Romeo, Maserati ve Fiat 500X Crossover da yer alıyor.

ORTALAMA 22 BİN EURODAN SATIYOR



Öte yandan Evercore tarafından yapılan analize göre, Fiat ABD'ye yaptığı ihracattan araç başına ortalama 22 bin euro gelir elde ediyor. Toplam gelir geçen sene 3 milyar euroya ulaşırken, yüzde 3.5'lik kar marjı ile vergi ve faiz öncesi kârı 116 milyon euroya ulaşıyor.

FCA’nın küçük araçları yüzde 25'e çıkartılması düşünülen vergilerden en fazla etkilenecek araçlar olacak. Fiat'ın ABD satışlarının çoğunluğunu oluşturan Renegade'nin fiyatı 18 bin 445 dolardan başlıyor. Ancak yeni vergilerin gelmesi durumunda 3 bin dolardan fazla fiyat artırmak zorunda kalacak. Böylece Renegade'nin fiyatı Meksika'da üretilen ve 21 bin dolara satılan Jeep Compass'ın fiyatının üzerine çıkacak.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD geçtiğimiz yıl İtalya'dan 4.8 milyar dolarlık otomotiv ithalatı yaptı. Almanya'dan yapılan ithalat 20.2 milyar dolarken, İngiltere'den 8.6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.