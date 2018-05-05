ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en ünlü doktorlarından biri olan Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma kuruluna dahil etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kurula Dr. Öz'ün yanı sıra, eski vücut geliştirme sporcusu Lou Ferrigno ile New England Patriots takımının antrenörü Bill Belichick de dahil edildi.

Kurula dahil edilen isimlerin iki yıl süreyle kurulda görev yapacağı belirtildi.

ABD'de bir televizyon programı yapan Mehmet Öz, başkan adaylığı sürecinde Donald Trump'ı programında konuk etmiş, Trump programda sağlık durumunu ve kontrollerinin sonuçlarını açıklamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama sonrasında kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Mehmet Öz, "Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Öz'ün Trump'ın danışma kuruluna dahil olacağının açıklanmasının ardından ABD medyası da geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

2014 yılında, televizyon prgoramında reklamını yaptığı zayıflama ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dr. Öz, ABD Kongresi'nde konuyla ilgili ifade vermişti.

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