ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklama yaptı Trump yaptığı açıklamada, "Tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz”dedi.

İHA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore yaptığı açıklamada, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıkladı. Kuzey'in resmi Kore Merkez Haber Ajansı, ülkenin ulusal odak noktasını değiştirmek ve ekonomisini geliştirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nda barışı sağlamak ve ekonomisini inşa etmek için "en uygun uluslararası ortamı" yaratmak için bölgesel komşulara ve uluslararası topluluğa aktif olarak katılmaya söz verdiği belirtildi.

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