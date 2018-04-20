Trump, eski FBI Başkanı Comey'den Rusya bağlantılarına yönelik soruşturmayı durdurmasını istemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski Federal Soruşturma Büros (FBI) Başkanı James Comey'nin Trump ile yaptığı görüşmelerin tutanakları yayımlandı.
Toplantı notları Trump'ın istihbarat dosyası konusundaki endişelerini ve Trump'ın o dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilişkilerini kapsıyor.
Bazı bölümlerinin gizli tutulduğu toplantı notları Cumhuryiteçi Kongre üyeleri Devin Nunes, Robert Goodlatte ve Trey Gowdy tarafından talep edilmişti. Bu üyeler toplantı notlarının içeriğinin Trump'ın adaleti engellemeye çalıştığı iddilarını çürüteceğini savunuyordu.
Toplantı notlarının yayınlanmasının ardından Trump Twitter'da paylaştığı mesajında adaleti engellemeye çalışmadığının ortaya çıktığını iddia etti.
Ancak Demokratlar bunun tersini düşünüyor.
Comey'nin Trump ile görüşme notları "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" (Yüksek Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) isimli kitabındaki detaylarla parallellik gösteriyor.
Notlarda Trump'ın Comey'den Flynn ve Rusya arasındaki bağları araştıran soruşturmayı durdurmasını istediği bilgisi yer alıyor.
Comey, Beyaz Saray'daki bir toplantı sonrasında Trump'ın bu konuda "Umarım bunu bırakırsın" dediğini not etti. Comey ayrıca toplantının hemen ardından aldığı notlarda Trump'ın Flynn hakkında "Bu herifin ciddi yargı sorunları var" dediğini de yazdı.
Flynn, FBI'a Rusya'daki bağlantıları hakkında yalan söylediği suçlamaları üzerine istifaya zorlanmıştı.
Comey'nin notlarında görüşmelerde Trump'ın bir istihbarat dosyasında yer alan müstechen iddialarla ilgili endişeleri de gündeme geldi.
New York'ta Ocak 2017'de Trump Binası'ndaki bir toplantıda Comey yeni başkan seçilen Trump ile görüştü. Bu görüşmede 2013 yılında Moskova'da fahişelerle bir araya geldiği yönündeki iddiaların detayları ele alındı.
Comey notlarında Trump'ın bu iddiaları ciddiye aldığını ve "bu malzemenin diğer istihbarat kaynakları tarafından desteklendiğini" yazdı.
Trump ile Comey haftalardır süren bir ihtilaf içinde. Trump Comey hakkında "kaypak, aşağılık ve FBI'ın tarihindeki en kötü başkan" gibi tanımlamalar getiriyor.
Comey'nin yalan söylediğini savunan Trump, eski FBI başkanının Kongre'ye yalan söylediğini ve bu yüzden hapse gitmesi gerektiğini iddia etti.
Trump Comey'i geçen yıl Rusya'nın ABD 2016 seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırdığı soruşturmayı yürütürken görevden almıştı.
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