Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlarının yıllardır Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğine, geçen yıl son veren Başkan Donald Trump’ın, gelecek hafta Beyaz Saray'da iftar yemeği vereceği açıklandı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan iftar yemeğinin hazırlıkları başladı. Ancak Trump’ın ilk kez vereceği iftar yemeği için Beyaz Saray’a misafir listesinin sunulmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray’da iftar yemeği düzenlemeyerek kendisinden önce başkanlık görevini üstlenmiş Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın 22 yıllık geleneğine son vermişti. 1996 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi First Lady Hillary Clinton, Beyaz Saray'da iftar yemeği vermiş, sonrasında bu etkinlik yıllık bir geleneğe dönüşmüştü.

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