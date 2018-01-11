Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen Trump, Rusya soruşturmasında sorgulanması ihtimalinin sorulması üzerine, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre, ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir görüşmenin olması pek mümkün değil" cevabını verdi.

Trump, daha önce konu ile ilgili Mueller ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında şu ana kadar, Trump'ın seçim kampanyası ekibindeki iki isim suçlandı. Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in FBI'a yalan söylediğini kabul etmişti.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor. Beyaz Saray yönetimi ise Rusya ile ilgili iddiaları reddediyor ve Hillary Clinton'a yüklenerek "cadı avı" yürütüldüğünü belirtiyor.

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