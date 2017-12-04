Trump: Flynn'in faaliyetleri yasaldı, yalan söylediği için görevden aldım

ABD Başkanı Donald Trump, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya soruşturmasında itirafçı olmasını değerlendirdi. Trump, Flynn'in başkanlığı devralması öncesi geçiş sürecinde Rusya ile "yasal" çerçevede ilişki kurduğunu belirtti.
Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Flynn'in görevine sadece "Başkan Yardımcısı'na ve FBI'ya yalan söylediği için" son vermek zorunda kaldığını vurguladı.
Trump, ekibinin geçiş sürecindeki faaliyetleri ile ilgili olarak "Gizleyecek hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/937007006526959618
Trump Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada da bu görüşünü tekrarladı, Rusya ile "hiçbir gizli anlaşma" olmadığını söyledi.
Amerikan istihbarat birimleri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de geçen yılki seçimi Trump'ın kazanması için faaliyet yürüttüğü görüşünde.
Trump ve Rusya ise bu yöndeki iddiaları reddediyor.
ABD'de özel yetkili savcı olarak atanan eski FBI Başkanı Robert Mueller bu konuda soruşturma yürütüyor.
Michael Flynn Cuma günü resmen soruşturmada işbirliği yapma kararı almış, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ve Türkiye ile ilişkileri konularında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.
Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Flynn şu ana kadar ABD'de Rusya soruşturmasında mahkemeye verilen en üst düzey yetkili.
İtirafçı olan ve Mueller'in yürüttüğü soruşturmada işbirliği yapacak olan Flynn, savcılara ifadesinde Trump'ın ekibinden adını vermediği "çok üst düzey bir ismin" kendisine yabancı hükümetlerle temas kurması yolunda talimat verdiğini söylemişti.
Amerikan medyasında bu kişinin, Başkan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner olduğuna dair haberler yayımlandı.
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