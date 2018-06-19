Trump, göçmen karşıtı son politikasını Almanya örneği ile savundu

ABD Başkanı Donald Trump, giderek sertleşen kendi mülteci politikası nedeniyle ülkesinde aldığı eleştirilere, Almanya'ya mülteci politikası üzerinden yüklenerek yanıt verdi.
Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kurduğu koalisyonun mülteci politikası nedeniyle "sallantıda" olduğunu kaydetti ve bu örnekle "sıfır hoşgörü" politikasını savundu.
ABD Başkanı, milyonlarca mültecinin geçişine izin verilmesinin Avrupa'nın kültürünü değiştiren bir hata olduğunu söyleyerek, "Almanya'da suç oranı yükseldi" iddiasında bulundu.
"Suç oranı yükseldi" iddiası ise Almanya medyası tarafından çürütüldü ve ülkede 1992 yılından bu yana suç oranını en düşük seviyede gösteren veriler paylaşıldı.
ABD'nin 'First Lady'si Melania Trump da Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili açıklama yapmış ve "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" mesajını vermişti.
Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda "Göç nedeniyle Avrupa'da yaşananın bize olmasını istemeyiz" ifadesini de kullandı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1008696508697513985
ABD Başkanı Trump'ın Twitter mesajlarıyla hedef aldığı Almanya'da, yaklaşık 6 ayda kurulabilen koalisyon hükümeti ise Başbakanı Angela Merkel'in arkasında durduğu mülteci politikası nedeniyle tehdit altında.
Merkel, "Avrupa çapında yeni bir mülteci anlaşması yapılmazsa, mültecileri sınır kapılarından çevirmeye başlayacağı" ultimatomunu açıklayan koalisyonun İçişleri Bakanı Horst Seehofer'a karşı çıkıyor.
Angela Merkel'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Parti ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer başında olduğu Bavyera Hristiyan Demokrat Parti, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bugüne siyasi ittifak içinde bulunuyordu.
Trump Avrupa'daki göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Merkel ile karşı karşıya gelmişti.
Bu arada Meksika'dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası hakkında en dikkat çeken açıklamalardan biri ABD 'First Lady'si Melania Trump'dan gelmişti.
Sözcüsü aracılığı ile Amerikan CNN televizyonuna açıklama yapan First Lady, "Melania Trump bütün kanunları yerine getiren bir ülke, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor" mesajını verdi.
Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu "sıfır hoşgörü" politikası ile Meksika üzerinden ABD'ye girmeye çalışırken yakalanan aileler birbirinden ayrılıyor.
Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor.
Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor.
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