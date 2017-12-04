Trump haberi yanlış çıkan Brian Ross'a ABC'den 4 hafta ceza

ABD'li medya kuruluşu ABC News, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya soruşturması kapsamında savcılıkla işbirliği yaptığı yönündeki haberde 'ciddi bir hata' yaptığı gerekçesiyel deneyimli muhabire Brian Ross'a dört hafta görevden uzaklaştırma cezası verdi.

Ross, Cuma günü Flynn'in savcılıkla işbirliği yapacağı yönündeki haberlerin ardından, Flynn'in Rus bürokratlarla Trump'tan aldığı talimatla iletişime geçtiği yönünde ifade vereceğini bildirmişti. ABC News'in geçtiği bu haber büyük yankı yaratmış, uluslararası haber ajansları, Ross'un haberini son dakika gelişmesi olarak dünyaya duyurmuştu.

Ancak haberin yayınlamasından birkaç saat sonra Brian Ross, haberini düzelterek Trump'ın Flynn'e talimatı başkan adayıyken değil, başkan seçildikten sonra verdiğini söylemiş, bu da geniş çaplı eleştirilere neden olmuştu.

Bunun üzerine ABC News, haberden dolayı bir özür metni yayınladı ve yapılan hatanın haberin 'editöryel standartlarda' doğrulanmamasından kaynaklandığını belirtti. 4 hafta görevden uzaklaştırma cezası alan Ross'a bu süreçte ödeme de yapılmayacağı ifade edildi.

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