Trump, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini açıkladı.

Trump, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ben de gerçekten ifade vermeyi dört gözle bekliyorum. Zamanı gelince... Bunu yapmayı çok isterim. Hiçbir sorun, hiçbir engel yok. Benim esas endişem siz gazetecilerin olanları doğru aktarmanız." dedi.

Adalet Bakanı Jeff Sessions da Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ifade vermişti.

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