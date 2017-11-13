Trump ile Duterte arasında 'el tutuşma' krizi!

Geçen hafta APEC Zirvesi için Vietnam’da bulunan iki lider arasında gerçekleşen ilk görüşmenin ardından Duterte’nin Sözcüsü Harry Roque, görüşmeyi "Kısa ancak sıcak ve samimi." olarak nitelendirmişti.

Obama'ya küfür eden lider olarak bilinen Duterte'nin Trump ile görüşmesi bu nedenle oldukça merak uyandırıyordu. Ancak beklenilenin aksine, Duterte Trump için 'Sen' adlı bir aşk şarkısı söyledi. Şarkı, "Sen dünyamı aydınlatan ışıksın, kalbimin yarısısın" sözleriyle ilgi çekti.

— Karen Jimeno (@AttyKarenJimeno) November 12, 2017

Liderlerle el sıkışması 'üstünlük göstergesi' şeklinde yorumlanan ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN 31. Liderler Zirvesi'nde aynı başarıyı gösteremedi.

ASEAN 2018 Liderler Zirvesi 31. Açılış Seremonisi'nin 21 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Zirve'nin geleneksel el sıkışma töreninde Trump'ın yaşadığı kısa süreli şaşkınlık komik görüntülere neden oldu. Trump'ın hemen yanında duran Duterte daha kısa boylu olduğu için, Trump eğilmek zorunda kaldı, bu esnada diğer liderleri devirdiği gözlendi. Duterte ile Trump arasında Obama'da olduğu gibi gerginlik olmadığını da göstermiş oldu.

— ABC News (@ABC) November 13, 2017

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