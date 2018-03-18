Son dakika bir pürüz çıkmazsa, Kim Jong-un dedesinin bile yapamadığını yapacak ve tarihi buluşmaya imza atacak. İzledikleri politikalarla dünyada taşları en çok yerinden oynatan iki lider, “Benim nükleer butonum seninkinden büyük” tartışmasına sünger çekerek masaya oturacak. Diplomasi dünyası, 1972’de Çin’de gerçekleşen Richard Nixon-Mao Zedong görüşmesi ve 1985’teki Ronald Reagan ile Mihail Gorbaçov buluşmalarından sonraki en heyecan verici görüşme olarak nitelendirilen buluşma için gün sayıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ın da doğruladığı görüşme, Beyaz Saray’da dahi soğuk duş etkisi yarattı. Zira Trump bu kararı anlık, kimseyle müzakere etmeden Oval Ofis’inde aldı. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Kimi uzmanlar, bunun olağanüstü diye nitelendirilebilecek bir görüşme olmadığını, Trump’ın aslında seçim kampanyasında Kuzey Kore ve diktatörüyle uğraşmak yerine yakın ilişkiler kurmaya çalışacağının sinyallerini önceden verdiğini, hatta başkan olursa Kim Jong-un ile görüşeceğini ve Kore yarımadasına barış getirmek için çalışacağını dile getirmişti. Ancak Trump, başkanlık koltuğuna oturalı henüz 2 ay olmuştu ki Kuzey Kore lideri büyük bir nükleer deneme yaptı.

Ardından Kuzey Kore, en son 6’ncı ve en büyük nükleer denemesini eylülde gerçekleştirdi, neredeyse 6.2 şiddetinde bir sarsıntıya yol açtı. Sadece nükleer silahları değil, ABD’yi bile vurabilecek güçteki füze savunma sistemi hepimizin tüylerini ürpertti. Ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ambargo kararını ilan etti. Ülkeye ağır uluslararası yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Kuzey Kore her zamanki savunmasını yineledi, kendisini tehdit altında hissettiği için nükleer silah ve füze kullandığını söyledi. Uluslararası kamuoyunda tecrit edilen Kuzey Kore, bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadiyle Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı aracılığıyla Trump’a bir davet gönderdi. Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılacağı vaadini pek inandırıcı bulmasa da ihtimali bile Trump’ı rahatlattı ve hiç düşünmeden buluşmayı kabul etti. Hatta “Uzun yıllardan sonra taraflar ciddi çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki de bu boş bir umuttur” dedi.

Ancak sonuç ne olursa olsun, ne Trump ne de Kim Jong-un bu adımı boşuna atmadı. Kulislerde bu olası görüşme sayesinde ikisinin de uluslararası otoritesi ve itibarının güçleneceği konuşuluyor.

‘BUNAK’, ‘BODUR VE ŞİŞMAN’A KARŞI

Peki bu adamların en belirgin ortak özellikleri ve ters düştükleri yönleri ne? Elbette sıralamakla bitmez... Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama’yla çalışan emekli diplomat Wendy R. Sherman’a göre ortak özellikleri, kendilerini dünyadaki en önemli ve en güçlü insan olarak görmeleri. Ayrıca ikisi de korku yayarak ezici güç sağlamanın peşinde. Diğer yandan korkunç bir saç stiline sahip olan iki lider de aile bağlarını önemsiyor, akrabalarıyla çalışıyor.

İkisi de saldırgan... Kim Jong-un “Nükleer savaş isteyen moruk”, “Akıl hastası bunak” diye Trump’a hakaretler sıralamış, Trump da “Bodur ve şişman”, “Roket adam” diye karşılık vermişti.

Bu mücadelede Kim Jongun’un avantajı 6 yıldan fazla tecrübesi ve kendi himayesindeki gazetelerde çıkacak haberler konusunda endişesi olmaması. Ayrıca Trump’ın aksine, zamanını sosyal medyadan dünyaya laf yetiştirmek için harcamıyor.

SONUÇ NE OLUR?

Gelelim görüşmeden alınabilecek olası sonuçlara... Kimi analistler, bu tarz kritik zirvelerin yıllar süren diplomatik süreçlerin ardından gerçekleştiğini, bu kadar hızlı yapılacak bir görüşmeden kayda değer bir sonucun çıkmayacağını söylüyor. Harvard Üniversitesi’nden John Park’a göre, Kim Jong-un 6 yıldan uzun süredir dünyanın nükleer süper gücü olmanın, Trump ise nükleer tehdidi bertaraf etmenin yollarını arıyor. Zirvede bu duruşlarından ödün vermeleri ve uzlaşmaları olası değil. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bu daveti silah ve füzelerinin verdiği özgüven sonucu mu, yoksa kendini yaptırımlardan ötürü çıkmazda hissettiği için mi yaptı, işte bu da en çok tartışılan detaylardan... Uluslararası savunma alanında araştırmalar yürüten uzman isim Bruce Bennett, “Kim Jong-un neden görüşmek istediğini bilemiyoruz ancak temel sebep ekonomik yaptırımlar olmalı” diyor.

Ancak Yonsei Üniversitesi’nden Profesör John Delury ise sorulması gereken kritik sorunun Kuzey Kore’nin nükleer silahı olmadan kendini nasıl güvende hissedeceği olduğuna dikkat çekiyor. Kuzey Kore, üzerindeki yaptırımları zayıflatmaya, ABD’nin askeri müdahalesini önlemeye çalışıyor olabilir. Ancak alttan alta belki de dünyanın kendisini meşru bir nükleer devlet olarak kabul etmesini istiyor. Yani aslında Kim Jong-un’unki uzlaşma değil, daha çok stratejik bir hamle...

‘TANSİYONU YÜKSEK BİR REALITY SHOW’A DÖNEBİLİR’

Georgetown Üniversitesi’nden Michael J. Green “Bu ani görüşme, Kuzey Kore’nin menfaati için stratejik ve lideri neyi hedeflediğini daha net biliyor, yani hazırlıklı” diyor. UC San Diego School of Global Policy’den Prof. Stephan Haggard da “Aslında risk, daha çok ABD tarafında...” Çünkü Trump’ın bugüne dek bu denli büyük bir maratonda koşmamış olması, görüşmeyi tansiyonun yüksek olduğu bir reality show’a döndürebilir. Trump’ın görüşmeye hazırlanmak için çok zamanı da yok. Zaten siyaset bilimcilerine göre de ABD için asıl problem bu, Trump ve ekibinin bu denli büyük ve riskli bir diplomatik görüşmeye hazır olmaması. Dış politika uzmanı Jeffrey A. Bader, “Hazırlık sürecinde Trump’ın kıdemli isimlerle ciddi stratejiler yapması ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlarının ve füzelerinin ölümcül gücünün bilincinde olması lazım” diyor. Ulusal güvenlik uzmanı Mieke Eoyang bu konuda iyimser değil: “Trump ne derin bir hazırlık yapma girişiminde bulunacak, ne de planlanan akışa sadık kalacak!”

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Jenny Town ise görüşmeye iyimser bakıyor: “Doğru şekilde yönetilmeyi becerilebilirse dünya için buluşma büyük bir fırsata dönüşebilir ve görüşme nükleer tansiyonu düşürüp milyonların ölümüne sebep olabilecek bir savaşı önleyebilir. İki liderin de tatmin olması için net beklentilerle masaya oturulmalı.” Federation of American Scientists’den Adam Mount “Tansiyonu düşürmek için paha biçilemez bir fırsat, sabır ve uzman bir hazırlık kadrosu gerektirir. Planlar beklendiği gibi işlemezse savaş ihtimali bile doğar” diyor.

Son olarak görüşmeden doğabilecek bir diğer sonuca gelelim... Nükleer tehditler savuran iki adamın kafa kafaya vermesi ve iki yakın dost olması! Dünya için daha büyük bir tehlike olabilir mi? Zaman gösterecek...

Trump, NBA ve Whitney Houston fanı Kim Jong-un’un görüşeceği 2’nci dünya lideri olacak.



HANGİ LİDER BÜKEMEDİĞİ ELİ ÖPECEK!

Buluşma yeri konusunda inatlaşırlarsa hayaller suya düşer mi bilinmez ama Kuzey Kore lideri, babasının ölümünün ardından

ülkesinden hiç çıkmadığından görüşmenin başka bir yerde gerçekleşmesine sıcak bakmayabilir. Diğer yandan Trump da

rakibinin ayağına giderek karşılaşmaya 1-0 yenik başlamak istemeyecek. Üstelik Trump’ın seyahat etmekten nefret ettiği de

biliniyor. Peki ihtimaller neler? “Karşılaşma, önemli şeylerin başlangıcı olabilir ya da kendimizi daha tehlikeli bir yerde bulabiliriz” diyen ABD’li araştırmacı Jim Walsh, buluşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için çaba sarf eden Güney

Kore’de gerçekleşebileceğine inanıyor. Diğer ihtimallerse Çin, New York, Cenevre, Kuzey ve Güney Kore’yi ayıran silahsızlandırılmış bölge veya ABD Başkanı’nın dünya liderlerini ağırladığı Florida’daki Trump Palace olabilir. ABD’nin eski Kuzey Kore Büyükelçisi Christopher Hill, “Trump’ın Pyongyang’a gitmesi, Kim Jong-un’u da Washington’a davet etmesi doğru olmaz” diyor. Ama uzmanlar büyük olasılıkla davete aracılık eden Güney Kore’de buluşulacağını söylüyor.