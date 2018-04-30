Trump ile Kim Jong-un nerede buluşacak? İlk açıklama...

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınırda bulunan Barış Sarayı'nda yapılması konusunu değerlendirdiğini belirtti.

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