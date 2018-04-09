Trump ile Macron Suriye'yi görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadığı, iki liderin 48 saat içinde yeniden görüşme kararı aldıkları ve yetkililere saldırıyla ilgili araştırmaların artırılması için talimat verdikleri bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Trump'ın Suriye konusunun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un "7 Nisan'da Doğu Guta'da, halka karşı düzenlenen kimyasal saldırıyı en şiddetli bir şekilde kınadığı" aktarıldı.

Macron ve Trump'ın ellerinde bulunan ve kimyasal saldırıyı doğrulayan analiz ve bilgileri karşılıklı paylaştığı ve "ekiplerine gelecek günlerde bilgi ve analiz paylaşımını artırmaları yönünde talimat verdikleri" ifade edildi.

İki liderin bugün toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2401 sayılı kararın ihlalini ve tekraren kimyasal silah kullanımını kınamak amacıyla iki ülkenin inisiyatif ve eylemlerini eşgüdüm halinde sürdürme kararı aldıkları vurgulanan açıklamada ayrıca iki liderin 48 saat içinde yeniden görüşme ve kapsamlı bir şekilde iletişim içinde olmaya karar verdikleri kaydedildi.

Elysee'den yapılan açıklamada, Doğu Guta'da meydana gelen saldırının arkasında kimin olduğu belirtilmedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan yazılı açıklamada, "kimyasal silah kullanmanın savaş suçu olduğu" hatırlatılarak BMGK'nin bu konuyu görüşmek üzere toplantıya çağrılacağı belirtilmişti. Açıklamada Fransa'nın kimyasal silahların çoğalmasına karşı mücadelede "üzerine düşen tüm sorumluluğu üstleneceği" vurgulanmıştı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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