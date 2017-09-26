Trump ile sporcular birbirine girdi! ABD'de 'milli marş' tartışması büyüyor!

ABD bugünlerde, Başkan Donald Trump ile ABD'li sporcular arasında yaşanan krizi konuşuyor. Trump, ABD'nin en çok izlenilen üç spor liginden ikisi olan NFL (Ulusal Futbol Ligi) ve NBA'de (Ulusal Basketbol Ligi) görev yapan yıldız isimlerle kavgaya tutuşmuş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NBA yıldızlarıyla yaşadığı tartışma, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Golden State Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry'nin şampiyon takımın geleneksel olarak Beyaz Saray'a düzenlediği ziyarete katılmayacağını açıklamasıyla başladı.

Stephen Curry'nin Trump'a karşı gösterdiği bu tavır, ABD Başkanını kızdırmış olacak ki, Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Beyaz Saray'a davet edilmek bir onur olarak görülür. Ama Curry'nin kafası karışık görünüyor. Davet geri çekilmiştir!" ifadelerini kullandı. Curry ise bu sözlere, "Trump, farklı görüşteki Amerikan sporcuları ile tek tek kavgaya girerek makamın saygınlığını tahrip ediyor." tweetiyle yanıt verdi.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Lebron James ise konuyla ilgili olarak attığı tweette, "Serseri! Stephen Curry zaten gitmeyeceğini söylemişti. Beyaz Saray'a gitmek sen gelene kadar bir onurdu." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN NFL OYUNCULARINA: O. ÇOCUĞU

ABD Başkanı Donald Trump'ın sporcularla yaşadığı bir diğer tartışma da NFL maçlarında görülen milli marş protestoları üzerine oldu.

Son 1 yıldır NFL sahalarında görülen milli marş protestoları ilk olarak San Francisco 49ers'in oyun kurucusu Colin Kaepernick tarafından 1 Eylül 2016'da başlatılmıştı. Siyah bir baba ile beyaz bir annenin çocuğu olan Kaepernick'in ABD'de polis kurşunuyla ölen siyahların dramına dikkat çekmek maçlardan önce ABD milli marşını tek dizi üzerine çökerek dinlemeye başladı. Bu eylemlere sonrasında bir çok sporcudan destek geldi. Kaapernick siyahlar arasında sembol bir isme dönüştü, forması tarihin en çok satılan formalarından biri oldu.

Colin Kaepernick Siyahları ve diğer azınlıkları baskı altına bir ülkede gururla bayrak karşısında ayağa kalkmayacağım. Bence bu futboldan çok daha önemli bir konu ve bunu görmezden gelemem. Sokaklarda insan cesetleri var ve bunu yapanlar ücretli izne çıkarılıyor veya cinayetten hüküm giymeyip serbest kalıyorlar Amerikan bayrağı, sembolize etmesi gerektiği şeyi sembolize edinceye kadar eylemimi sürdüreceğim.

Kaepernick'in (7 numara) protestosundan bir kare (AP)

Trump'ın başkan seçilmesi ve geçtiğimiz ay Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtı bir yürüyüşe düzenlenen ve 1 kişinin ölümü ile 19 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının ardından Trump'ın takındığı tavır protestoların daha da şiddetlenmesine neden oldu. Öyle ki NFL maçlarından önce çalınan milli marş düzenlenen protestoya beyaz sporcular da katılmaya başladı.

Milli marş protestolarını yeniden ABD'nin bir numaralı gündemi yapan ise Trump'ın geçtiğimiz Cuma günü Alabama'da yaptığı konuşmada protestolara katılan sporculara 'O. çocuğu' demesi oldu. Çoğunluğu beyaz bir topluluğa seslenen Trump, "NFL'deki takım sahiplerinden birisi bayrağımıza saygısızlık ettiği zaman, 'Şu o. çocuğunu sahadan çıkarın. Dışarı! Kovuldu. Kovuldu.' dediğini görmek istemez misiniz? Bazı takım sahipleri bunu yapacak. 'Bayrağımıza saygısızlık eden bu adam kovuldu' diyecek." ifadelerini kullandı.

Donald Trump: Yaralıyıcı olan ne biliyor musunuz? Size benzeyen insanlar televizyonlarını açtığında, onlar gibi insanların, muhteşem milli marşımız çalınırken diz çöktüklerini görüyor. Tek bir sporcunun bile bunu yaptığını gördüğünüzde stadı terk ederseniz bu duracak.

NFL TAKIMLARINDAN TRUMP'A TEPKİ

Trump'ın Cuma günü yaptığı bu konuşmanın ardından NFL'de Pazar günü oynanan karşılaşmalar tahmin edildiği gibi toplu protestolara sahne oldu.

Birçok takım maç öncesi seromonisine kol kola çıktı. Takım sahipleri ve antrenörler de oyuncularla kol kola girerek, Trump'ın eleştirilerine oyuncularıyla dayanışma göstererek yanıt verdi. Ulusal marş sırasında diz çökme protestosuna katılan oyuncu sayısı fazlalaştı. Öyle ki Detroit Lions maçından önce milli marşı okuyan şarkıcı Rico Lavelle ve Tennessee Titans karşılaşmasınında milli marşı okuyan Megan Lindsey ile gitaristi, marşın ardından diz çökerek sporcuların protestosuna destek oldu.

Tennessee Titans ile Seattle Seahawks arasında oynanan karşılaşma öncesinde hiçbir oyuncu milli marş seramonisine katılmayarak Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi. Trump ise Pazartesi günü attığı tweette, protestolara katılanları 'ülkeyi, bayrağı ve ulusal marşı' hor görmekle suçladı.

LEBRON JAMES: BU ÜLKEYİ HALK YÖNETİR, BİR KİŞİ DEĞİL

ABD'li sporcularla Trump arasında yaşanan gerilimin ardından, Cleveland Cavaliers'in medya gününde kameraların karşısına çıkan Lebron James, NFL'de yaşanan protestolara destek verdi.

Kariyerinin en güçlü konuşmalarından birini yapan James, "Bu bayrağa ve ya orduya ve ya bu ülkeyi özgür kılan herhangi birine karşı saygısızlık değil. Bu eşitlikle ilgili. İnsanların adil olmadığını düşündüğü bir şey üzerine söz söyleme seçeneği ve özgürlüğü var." ifadeleriyle NFL sporcularına destek oldu.

Trump hakkında kullandığı 'serseri' ifadesinden dolayı pişman olmadığın söyleyen James, "Irk farketmeksizin, kaç tane çocuğun kılavuzluk, liderlik ve cesaretlendirici sözler için ABD Başkanı'na baktığını anlayamıyor. Burası dünyanın en harika ülkesi. Özgürlüğün yurdu. Ancak herkes gibi bizim de problemlerimiz var. Ve bu problemleri bir araya gelerek ve olabileceğimiz en harika insanlar olarak çözmeliyiz. Çünkü bu ülkeyi halk yönetir, tek bir kişi değil. Emin olun 'o' hiç değil!" şeklinde konuştu.