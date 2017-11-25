Trump ile TIME dergisi arasında 'Yılın Kişisi' polemiği!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyaca ünlü TIME dergisinin düzenlediği "Yılın Kişisi" oylamasıyla ilgili attığı tweete, dergiden yanıt geldi, karşılıklı polemik yaşandı.

Cuma gecesi Trump'ın Twitter'dan paylaştığı "TIME dergisi arayarak, geçen yıl olduğu gibi 'MUHTEMELEN' bir kez daha 'Yılın İnsanı' seçileceğimi söyledi, ancak röportaj ve fotoğraf çekimini kabul etmem gerekiyordu. Onlara 'Muhtemelen' yeterince iyi olmadığını söyledim ve geri çevirdim. Yine de teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

TIME dergisinden Trump'a yanıt gecikmedi. Dergi, Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Başkan 'Yılın İnsanı'nı nasıl seçtiğimiz hakkında yanılıyor. TIME, 6 Aralık'ta yayınlanacak seçimimiz hakkında yorum yapmaz" ifadelerini kullandı.

Trump ile TIME arasında yaşanan polemik sosyal medyada hakkında en çok yorum yapılan konulardan biri oldu.

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