Trump imza attı, 3 bin kişi toplandı!

Salt Lake City'i ziyaret eden Trump, Utah'ta binlerce kilometrekarelik alana yayılan "Bears Ears ( Ayının Kulakları)" ve "Grand Staircase-Escalante (Büyük Merdiven)" ulusal parklarının küçültülmesiyle ilgili bildirileri imzaladı.

Trump, imzanın ardından yaptığı konuşmada, "Kamu arazileri bir kez daha kamunun kullanımında olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Ayının Kulakları Ulusal Parkı'nın yer aldığı yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanın yüzde 85, Büyük Merdiven'in yayıldığı 7 binden fazla kilometrekarelik alanın da yüzde 50 küçültüleceğini açıkladı.

Toprakların nasıl kullanılacağı konusunda Utah halkının en iyisini bildiğini savunan Trump, "Bazıları, Utah'taki doğal kaynakların, Washington'daki bir avuç bürokrat tarafından kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilin bakalım ne oluyor? Yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, "Utah'a çok tarihi bir eyleme geçmek için, bu toprakların haklarını vatandaşlarınıza vermek için geldim." diye konuştu.

Eyalet yetkilileri de koruma önlemlerinin çok geniş kapsamlı olduğunu ve bölgeyi enerji ve diğer alanlarda kullanıma kapattığını söyledi.

Öte yandan Trump'ın kararına tepki gösteren yaklaşık 3 bin kişi, eyalet meclis binasının önünde toplanarak gösteri yaptı.

Trump'ın kararına karşı çıkan kabileler ve çevre örgütleri mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

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