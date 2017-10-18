Trump'ın 8 ülke vatandaşlarına seyahat yasağına mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sekiz ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı uygulama planı, mahkeme tarafından engellendi.
Bir federal yargıç, açık uçlu yasağın bugün yürürlüğe girmesinden önce, geçici bir yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Trump'ın gündeme getirdiği bu yeni yasak, İranlı, Libyalı, Suriyeli, Yemenli, Somalili, Çadlı, Kuzey Koreli ve Venezuelalı bazı yetkilileri hedef alıyor.
Yüksek Mahkeme, daha önce çoğunluğünü Müslümanların oluşturduğu altı ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağını onaylamıştı.
Hawaii eyaleti, Trump'ın bu üçüncü seyahat yasağının bugün yürürlüğe girmesinden önce engellenmesini istedi.
Başvuruda, başkanın federal göç yasası uyarınca bu tür yasaklar koyacak yetkisi olmadığı savunuldu.
Trump'ın bir önceki seyahat yasağını da engelleyen Bölge Yargıı Derrick Watson, yeni bir yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Yargıç Watson, yeni yasağın "bir öncekiyle tamamen aynı sorunlara sahip olduğunu" söyledi.
Watson kararda, "yasakta belirtilen altı ülkenin 150 milyondan fazla vatandaşının ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğine dair bulgular olmadığını" vurguladı.
Yargıç Watson ayrıca, "yasağın daha önce federal temyiz mahkemesinde alınan, başkanın yetkisini aştığı kararını da görmezden geldiğini" ifade etti.
Hawaii eyaletinin itirazı
Beyaz Saray ise geçen ay açıklanan bu son yasağın, dünya genelindeki güvenlik protokollerinin incelenmesi ve bilgi paylaşımı neticesinde alındığını savunmuştu.
Ancak Hawaii eyaleti adına yapılan itiraz başvurusunda, Kuzey Kore ve Venezuela'nın da eklenmesine karşın, yeni yasağın Trump'ın "Müslümanların ABD'ye girişini topyekun yasaklama" vaadini yerine getirmeye hizmet ettiği vurgulandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ise, son kararın "tehlikeli bir şekilde kusurlu" olduğunu ve ABD'yi güvende tutma çabalarının altını oyduğunu savundu.
Trump'un geçen Mart'ta gündeme getirdiği, altı çoğunluğu Müslüman ülkenin vatandaşlarını etkileyen ilk tartışmalı yasak, genel olarak "Müslüman yasağı" diye anılmıştı.
Yasağa birçok hukuki itiraz yapılırken, aleyhinde büyük gösteriler de düzenlendi.
Geçen Temmuz'da kısmen uygulanmaya başlanan yasak, 10 Ekim'de ABD Yüksek Mahkemesi'nde görüşülmeye başlanacaktı.
Ancak geçen ay Yüksek Mahkeme, sözlü savunmaların yapılacağı duruşmayı erteledi ve Beyaz Saray'ın yasağına karşı çıkan tüm taraflara itirazlarını yazılı yapmaları çağrısında bulundu.
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