Suriye'de ABD ve Rusya'nın karşı karşıya geleceğine ilişkin endişeler piyasalarda olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "Rusya hazır olsun çünkü füzeler Suriye'ye gidiyor" açıklaması ile dolar ve euroda yeni bir yükseliş dalgası yaşandı.

Dolar kuru 4.20 TL'ye dayanırken, euro 5.19 TL seviyesini geçti.

Saat 14.10 itibariyle dolar 4.1616, euro ise 5.1547 liradan el değiştirdi.

Saat 14.40 itibariyle ise dolar 4.1899 TL, euro 5.1897 TL oldu.