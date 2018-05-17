The Wall Street Journal'ın Amerikalı, Alman ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen ay Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kuzey Akım-2 projesine desteğini kesmesini istediği ve bu konuda kendisine baskı uyguladığı ileri sürüldü.
Haberde, Trump'ın, bu talep karşılığında ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağını söylediği aktarıldı.
Trump, mart ayında, ABD'nin yabancı ülkelerden ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, ancak AB ülkelerine geçici muafiyet tanımıştı.
Uzmanlar, 1 Haziran'da süresi dolacak muafiyetin devam edebilmesi, ABD ile AB arasında yeni ticaret koşullarının yaratılması ve AB ülkelerine ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının arttırılması için Trump'ın Merkel'e Kuzey Akım-2 boru hattı konusunda baskı uyguladığını ifade ediyor.
AA'nın haberine göre Trump, geçen ay Baltık ülkelerinin liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Akım-2 projesini eleştirerek, Almanya'nın Rusya'ya enerji karşılığında milyarca dolar ödeyeceğine dikkati çekmişti.
11 milyar dolar maliyeti olan ve Baltık Denizi'nin altından bin 230 kilometre boyunca Rusya'dan Almanya'nın kuzeyine doğalgaz götürecek projenin 2020'nin başında faaliyete başlaması ve yılda ortalama 55 milyar metreküp gaz taşıması öngörülüyor.
Projeye karşı çıkan ABD, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Ukrayna ile Danimarka, Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığının artacağını ve bunun yerine Avrupa'nın gaz kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini vurguluyor.
"GÜVENLİK ENDİŞELERİ YARATIYOR"
ABD Dışişleri Bakanlığı enerji diplomasisinden sorumlu Yardımcı Sekreter Vekili Sandra Oudkirk, Berlin'de yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2 projesinin güvenlik endişeleri yarattığını bildirdi.
Oudkirk, proje kapsamında Rusya'nın Baltık Denizi'ne gözetim ve dinleme ekipmanları yerleştirebileceğini ve Moskova'nın projeyi istihbarat toplamak için kullanabileceğini vurguladı.
ABD Kongresinin Rusya'nın doğalgaz projelerine yaptırım uygulayabilmek için Trump'a yeni yetkiler verdiğine işaret eden Oudkirk, projede yer alan şirketlerin ABD yaptırımlarına maruz kalabileceğini belirtti.
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