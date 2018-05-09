Avenatti, Cohen'in Daniels'a ödeme yaptığı aylarda Cohen'in hesabına aralarında Novartis, AT&T ve Korea Aerospace'in bulunduğu şirketlerden yüz binlerce dolar aktarıldığını söyledi.

Michael Avenatti, bu bilginin kaynağına ilişkin açıklama yapmazken, kamuoyuna Cohen'in 2016'da Daniels'a ödeme yapmak için kullandığı hesabının elektronik girdi çıktılarının dökümünü içerdiğini söylediği 7 sayfalık bir belge sundu.

Belgede Rus milyarder Viktor Vekselberg ve kuzeninin, Cohen'in Essential Consultants şirketinin hesabına, 2017 yılı ocak-ağustos arasında toplam 500 bin doları bulan 8 ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ödemenin nedeni ise bilinmiyor.

Associated Press ajansının incelediği finansal belgelerin, Avenatti'nin iddiasını destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sus parası ödenmesi ve başka ticari ilişkilerinden dolayı geçen ay Cohen'in evi, bürosu ve otel odasında arama yapmıştı. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yolunda ABD istihbarat kurumlarının vardığı sonucu reddediyor. Trump da seçim kampanyasında Rusya ile herhangi bir biçimde işbirliğine gidildiğini kabul etmiyor. Trump ayrıca Daniels ile ilişkisi olduğunu da reddediyor.

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